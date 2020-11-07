«Зенит» отключил комментарии в Instagram после скандальной ситуации в сети с Дзюбой

Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба может испортить свою репутацию после скандального видео, которое было опубликовано накануне, 7 ноября. В ролике футболист занимается самоудовлетворением.

Из-за данной неприятной ситуации руководство «Зенита» отключило комментарии под постами в официальном Instagram-аккаунте команды. Скорее всего, решение связано с тем, что болельщики стали очень много писать о данном инциденте.

Отметим, что сам футболист еще никак не комментировал ролик, который просочился в сеть. Однако Интернет-пользователи уже подхватили тренд и придумали большое количество мемов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Артем Дзюба решил сменить имидж. Игрок сине-бело-голубых отпустил усы. Фотографию нового стиля футболиста опубликовал барбер в своем Instagram-аккаунте.