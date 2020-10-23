Артем Дзюба сменил имидж: футболист отпустил усы

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба решил изменить свой имидж. Спортсмен посетил барбера, который подобрал под его бороду новый стиль – небольшие усы.

Петербургский парикмахер Тимур Хабиров поделился фотографией своей работы в социальной сети Instagram. На снимке можно увидеть футболиста сине-бело-голубых Артема Дзюбу с усами, которые заменили привычную щетину.

Также барбер объяснил в подписи к фотографии для чего Артем Дзюба изменил свой стиль. По словам Тимура Хабирова, усы помогут спортсмену забить еще больше голов за петербургскую команду.

«Усики — пропуск в штрафную соперника — удар — Гол!», – так подписал снимок Тимур Хабиров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист «Зенита» Артем Дзюба объяснил из-за чего команда проиграла бельгийскому клубу «Брюгге» в Лиге Чемпионов.