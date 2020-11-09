Дзюбе предложили стать лицом бренда «Розовый кролик»

Владелец компании поддержал футболиста после скандала с интимным видео.

Максимилиан Лапин, владелец бренда «Розовый кролик», высказался о скандале вокруг футболиста Артема Дзюбы. Он посвятил этой ситуации пост в Instagram-аккаунте.

Бизнесмен отметил, что не видит ничего противоестественного в том, что игрок самоудовтлетворялся, пускай даже на камеру. Он убежден, что куда хуже те люди, которым нравится «рыться в грязном белье». Лапин добавил, что в обществе существуют двойные стандарты и так быть не должно. Предприниматель добавил, что считает Дзюбу великим футболистом и готов поддержать его в непростой ситуации.

Лапин пообещал, что его промоутеры будут ходить в футболках с именем игрока и надписью: «Что естественно, то небезобразно».

«А самое интересное предлагаю Артему стать «лицом» моего бренда и сделать слепок для счастья девушек мечтающих о Артеме и продавать его эксклюзивно в нашей сети!»,

— отметил Лапин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба впервые прокомментировал слив интимного видео.