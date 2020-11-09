Дзюбе предложили стать лицом бренда «Розовый кролик»

Дзюбе предложили стать лицом бренда &#171;Розовый кролик&#187;
Лапин предложил сотрудничество Дзюбе. Фото: https://www.instagram.com/maximilian_lapin/

Владелец компании поддержал футболиста после скандала с интимным видео.

Максимилиан Лапин, владелец бренда «Розовый кролик», высказался о скандале вокруг футболиста Артема Дзюбы. Он посвятил этой ситуации пост в Instagram-аккаунте.

Бизнесмен отметил, что не видит ничего противоестественного в том, что игрок самоудовтлетворялся, пускай даже на камеру. Он убежден, что куда хуже те люди, которым нравится «рыться в грязном белье». Лапин добавил, что в обществе существуют двойные стандарты и так быть не должно. Предприниматель добавил, что считает Дзюбу великим футболистом и готов поддержать его в непростой ситуации.

Лапин пообещал, что его промоутеры будут ходить в футболках с именем игрока и надписью: «Что естественно, то небезобразно».

«А самое интересное предлагаю Артему стать «лицом» моего бренда и сделать слепок для счастья девушек мечтающих о Артеме и продавать его эксклюзивно в нашей сети!»,

— отметил Лапин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба впервые прокомментировал слив интимного видео.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
артем дзюба видео интим розовый кролик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЗСД подготовили к гололедице
На КАД массовое ДТП: образовалась пробка
В Петербурге готовятся к борьбе с гололедицей
Доктор Комаровский призвал не принимать антибиотики бездумно
Азербайджан признался, что случайно сбил российский вертолет
Власти Финляндии хотят открыть границу для россиян
На Решетника после ДТП автомобиль потерял бампер
Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус