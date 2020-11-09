Дзюба впервые прокомментировал слив интимного видео

Нападающий петербургского «Зенита» и российской сборной Артем Дзюба записал видеообращение, в котором прокомментировал публикацию его интимного видео в Сети.

Он сказал на видео, опубликованном в его Instagram-аккаунте, что он неидеален, грешен и допускает, как и любой другой человек. Футболист признал, что виноват в этом только он. При этом, он выразил «безумную благодарность» всем, кто его поддержал, даже незнакомым людям. По словам спортсмена, после инцидента практически все от него отвернулись.

Напомним, ранее в Сеть было слить интимное видео с Дзюбой. В связи с этим нападающий «Зенита» закрыл свой профиль в Instagram.

На фоне инцидента Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать нападающего на предстоящие матчи отечественной команды. По его словам, он так решил, чтобы оградить форварда от излишнего негатива. Черчесов считает,

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дзюба выйдет на поле против «Краснодара», а после будет сделано заявление.