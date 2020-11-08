Дзюба выйдет на поле против «Краснодара», а после будет сделано заявление

Дзюба выйдет на поле против &#171;Краснодара&#187;, а после будет сделано заявление
Артем Дзюба. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Футболист примет участие в матче, несмотря на скандал с интимным видео.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выйдет на поле в составе команды, чтобы сыграть против «Краснодара». Матч состоится сегодня, 8 ноября. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что после игры руководство петербургского клуба намерено сделать заявление. Болельщики с нетерпением ждут комментариев по поводу интимного видео Дзюбы.

Напоминаем, что в Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается самоудовлетворением. На фоне звучит голос, напоминающий Марию Орзул, с которой у Дзюбы мог быть роман несколько лет назад.

Игрок воздерживается от слов и максимально оградил себя от поклонников – он закрыл социальные сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюбу не вызовут в сборную России из-за интимного видео. Главный тренер команды хочет, чтобы команда спокойно готовилась к матчам.

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