Дзюбу не вызовут в сборную России из-за интимного видео

Главный тренер команды хочет, чтобы команда спокойно готовилась к матчам.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу из-за скандала с интимным видео. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в канале сборной в Telegram.

Специалист отметил, что игрок национальной сборной должен всегда помнить о своем статусе и соответствовать ему. Черчесов не хочет, чтобы инцидент отвлекал футболистов от подготовки к матчам, поэтому решил дать Дзюбе время разобраться в случившемся.

«Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет»,

— добавил тренер.

Напоминаем, что в Сеть попало видео, на котором мужчина, похожий на Дзюбу, удовлетворяется. Никто не подтверждает, что на ролике запечатлен футболист, но болельщики убеждены в этом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров ждет, когда все капитаны футбольных команд выложат интимные видео вслед за Дзюбой.