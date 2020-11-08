Шнуров ждет, когда все капитаны футбольных команд выложат интимные видео вслед за Дзюбой

Шнуров ждет, когда все капитаны футбольных команд выложат интимные видео вслед за Дзюбой
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Музыкант посвятил инциденту со сливом интимного видео новое стихотворение.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвятил футболисту Артему Дзюбе. Он опубликовал его в Instagram-аккаунте. Информационным поводом стал инцидент со сливом интимного видео, на котором человек, похожий на футболиста, удовлетворяется на камеру.

Артист считает, что игрок запустил «мощный» челлендж капитанам других футбольных команд. Шнуров предложил каждому выложить подобный ролик, чтобы болельщик смогли оценить, у кого из них больше половой орган. Музыкант убежден, что это зрелище куда интересней, чем матчи.

«Наши футболисты рвут всех в клочья Капитан у нас, конечно, лих!»,

— пишет музыкант.

Артист также выразил надежду, что петербуржцам не будет стыдно за свою команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба закрыл аккаунт в Instagram после публикации интимного видео.

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