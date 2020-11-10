В Петербурге утвердили стандарт качества для общественного транспорта

В Северной столице утвердили «Стандарт качества транспортного обслуживания населения». Нововведения станут обязательными как для предприятий общественного транспорта, так и для частных перевозчиков.

Так, от остановки до многоквартирного дома должно быть не больше 500 метров, от жилого дома — не больше 800 метров, от поликлиник и учреждений соцобслуживания — не больше 300 метров.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, количество пересадок, позволяющих добраться в любую точку города, должно быть не больше двух.

Документом также регламентируются параметры комфортного для пассажиров микроклимата, а также пунктуальности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗСД подготовили к гололедице. На дороге работает автоматическая система обеспечения противогололедной обстановки, которая наносит жидкий реагент на полотно особо сложных участков дороги.