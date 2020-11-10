Протестующие в Ереване ворвались в здание парламента

Протестующие в Ереване ворвались в здание парламента
Охранники попытались остановить митингующих. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Протестующие в Ереване ворвались в парламент после заявлений о договоренностях о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом стало известно во вторник, 10 ноября. Десятки человек ворвались в здания правительства и парламента Армении.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на трансляции местных СМИ, протестующие били стекла на первом этаже, сорвали вывеску и выбили двери. Кроме того, были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Охрана пыталась преградить путь протестующим, однако они буквально смяли сотрудников и ворвались в зал заседаний. Они стали требовать с трибуны продолжения боевых действий в Карабахе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о вводе миротворцев в Нагорный Карабах. Президент РФ отметил, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях.

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