Путин заявил о вводе миротворцев в Нагорный Карабах

Путин заявил о вводе миротворцев в Нагорный Карабах
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам подписания трехстороннего договора с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Как сообщили «РИА Новости», Путин отметил, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. В Карабах будут введены миротворцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алиев заявил о взятии ключевого города Карабаха, но Армения все отрицает. Речь идет о городе Шуша.

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