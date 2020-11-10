Путин заявил о вводе миротворцев в Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин заявил о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи 10 ноября.

Соответствующее заявление российский лидер сделал по итогам подписания трехстороннего договора с главами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Как сообщили «РИА Новости», Путин отметил, что Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. В Карабах будут введены миротворцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алиев заявил о взятии ключевого города Карабаха, но Армения все отрицает. Речь идет о городе Шуша.