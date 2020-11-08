Алиев заявил о взятии ключевого города Карабаха, но Армения все отрицает

Речь идет о городе Шуша.

Президент Азербайджана Ильмах Алиев заявил о взятии города Шуша в Нагорном Карабахе. Он заверил, что населенный пункт удалось освободить от «армянской оккупации». Новостью он поделился сегодня, 8 ноября, пишет РИА Новости.

При этом представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своем Facebook поспешил опровергнуть информацию. Он уверяет, что бои за город продолжают. Кто из них прав – пока что доподлинно неизвестно.

Напоминаем, что город Шуша является одним из ключевых в Карабахе и находится в 11 километрах от Степанакерта, который признано считать столицей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пашинян просит Россию помочь по вопросам безопасности Армении. Премьер-министр надеется на консультацию.