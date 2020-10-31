Пашинян просит Россию помочь по вопросам безопасности Армении

Премьер-министр надеется на консультацию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в Россию письмо с просьбой о консультации по вопросам безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости.

В послании он представил ситуацию в Нагорном Карабахе и все «возникшие вызовы». Пашинян также рассказал о переброске иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха. Политик надеется на поддержку со стороны России, ссылаясь на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписанный в августе 1997 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что глава МИД Армении оценил переговоры в Вашингтоне. Он уточнил, что действия США «идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы».