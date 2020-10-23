Глава МИД Армении оценил переговоры в Вашингтоне

Глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян рассказал о переговорах в Вашингтоне.

В пятницу, 23 октября, Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провели отдельные встречи с госсекретарем США Майком Помпео. Переговоры проходили в Вашингтоне.

Мнацаканян при этом назвал встречи продуктивные. Он также заявил, что стороны намерены продолжать переговоры по установлению режима прекращения огня, а также работать над возвращением к мирному разрешению.

Он уточнил, что действия США «идут в консолидации с совместной общей работой сопредседателей Минской группы».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что министры обороны России и Турции обсудили стабилизацию обстановки в Карабахе. Тогда глава Минобороны Турции заявил о том, что Армения должна прекратить «нападения».