Министры обороны России и Турции обсудили стабилизацию обстановки в Карабахе

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

Переговоры состоялись в понедельник, 12 октября. Так, Акар выразил мнение, что Армения должна немедленно прекратить «нападения на мирные населенные пункты и уйти с оккупированных территорий».

Как сообщили в Минобороны, глава Минобороны Турции также отметил, что Анкара «готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны».

В ходе беседы министры не обошли и вопрос по Сирии и в Ливии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Армения и Азербайджан прекращали огонь в Карабахе для обмена пленными.