В Ленобласти могут появиться производства по переработке древесины

В Ленобласти могут появиться производства по переработке древесины
Переработка древесины. Фото: unsplash.com

Во вторник, 10 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел переговоры с председателем совета директоров ЗАО «Свеза» об инвестиционных проектах по переработке балансовой древесины в регионе.

Как сообщает пресс-служба парламентария, по словам Александра Дрозденко, регион заинтересован в размещении производств переработки в отдаленных районах, экономика которых нуждается в открытии новых рабочих мест.

Отметим, что в настоящее время в Ленинградской области заготавливается 5,2 млн м3 древесины и перерабатывается – 4,1 млн м3.

Ранее, 6 ноября 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение о форсировании развития переработки древесины в России и запрете на экспорт непереработанного леса.

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