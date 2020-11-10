Районы Петербурга получили 203 млн рублей на закупку препаратов от Covid-19

Правительство РФ перечислило районам Санкт-Петербурга 203 млн из бюджета на закупку лекарств и препаратов для больных с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению, выдавать их будут пациентам бесплатно по назначению врача.

«В ближайшее время учреждениями будут организованы закупочные процедуры, которые должны состояться в самые короткие сроки», – говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что список препаратов соответствует схемам лечения, которые содержаться в рекомендациях по коронавирусу. Выдавать лекарства будут пациентам на дому.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Ожидается, что ковидом будут больны около 35 тыс. человек.