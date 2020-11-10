Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге

По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербуржцам стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом на январских каникулах, заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Петербургские исследователи разработали математическую модель, которая описывает развитие коронавирусной пандемии в России. Модель подразумевает три варианта развития событий — оптимистический, средний и пессимистический.

Как утверждает Боровков, в Петербурге пандемия идет по пессимистическому вектору. Он пояснил в эфире радио Sputnik, что в первую волну пандемии заболеваемость COVID-19 была превышена в два раза. В июне было около 10 тысяч активных больных, а но уже сейчас показатель превышает 23 тыс. пациентов.

По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Ожидается, что ковидом будут больны около 35 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не хочет локдауна, но обещает новые ограничения: что еще могут закрыть в Петербурге.