Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Спрогнозирован пик заболеваемости COVID-19 в Петербурге
По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Петербуржцам стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом на январских каникулах, заявил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

Петербургские исследователи разработали математическую модель, которая описывает развитие коронавирусной пандемии в России. Модель подразумевает три варианта развития событий — оптимистический, средний и пессимистический.

Как утверждает Боровков, в Петербурге пандемия идет по пессимистическому вектору. Он пояснил в эфире радио Sputnik, что в первую волну пандемии заболеваемость COVID-19 была превышена в два раза. В июне было около 10 тысяч активных больных, а но уже сейчас показатель превышает 23 тыс. пациентов.

По словам ученого, пик второй волны пандемии придется на 7 января. Ожидается, что ковидом будут больны около 35 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов не хочет локдауна, но обещает новые ограничения: что еще могут закрыть в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вторая волна коронавируса новости спб пандемия пик заболеваемости спбпу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глухарскую улицу собираются продлить до Комендантского проспекта
Россиян могут переводить на удаленку без согласия в случае ЧС
Глава КГИОП Сергей Макаров: реставрация — это дорога с двусторонним ...
Михаил Пиотровский: реставрационная отрасль находится в кризисе
Петербург возглавил рейтинг преступности в России в 2020 году
Петербуржец, ударивший ножом невесту, проведет четыре года в колонии
«Ситуация в Петербурге сложная»: Беглов предупредил о новых ...
В Москве введут новые ограничения из-за Covid-19 до 15 января