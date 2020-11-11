Михаил Присяжнюк назначен на пост председателя комитета по транспорту Ленобласти

Михаил Присяжнюк назначен на пост председателя комитета по транспорту Ленобласти
Михаил Присяжнюк. Фото: dp.ru

В среду, 11 ноября, Михаил Сергеевич Присяжнюк был назначен на пост председателя комитета по транспорту Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба парламентария, комитет по транспорту вместо Управления появился в обновленной структуре органов исполнительной власти Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 17 октября 2020 года № 89-пг.

Напомним, что Михаил Присяжнюк до нового назначения занимал именно пост заместителя начальника Управления Ленинградской области по транспорту.

В целом, Михаил Присяжнюк родился 28 сентября 1979 года. Закончил в 2001 году военный институт внутренних войск МВД России. В администрации Ленинградской области работает с 2016 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ильдар Гилязов назначен исполняющим обязанности главы администрации Выборгского района Ленобласти.

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