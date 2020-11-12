Стало известно, как студенты будут проходить практику в условиях непростой эпидобстановки

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов в ходе пресс-конференции рассказал, каким образом в условиях пандемии коронавируса студенты-практиканты будут набираться профессионального опыта.

Алексей Демидов, отвечая на вопрос корреспондента Gazeta.SPb.ru, вспомнил о ситуации, с которой высшим учебным заведениям пришлось столкнуться минувшей весной.

«Практика по какому-то направлению переносилась или на следующий семестр, или в дистанционный формат», — сказал он и отметил, что, возможно, к таким вариантам придется прибегнуть еще раз.

По его словам, практика в том или ином вузе всегда имеет свою специфику и длительность и зависит от конкретного учебного плана.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что из-за перехода на дистанционное обучение петербургским вузам придется пересмотреть свои учебные планы.

Напомним, Минобрнауки РФ распорядилось перевести подведомственные ему вузы Петербурга и Москвы на дистанционное обучение. Соответствующий приказ появился 11 ноября. Согласное документу, реализовывать образовательные программы с применением исключительно электронных технологий высшие учебные заведения начнут 13 ноября, а закончат лишь 6 февраля.