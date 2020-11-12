Петербуржцы смогут лечиться от коронавируса в Ленобласти

Санкт-Петербург и Ленинградская область объединяют усилия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил в эфире телеканала «Россия-24», что Петербург и Ленобласть не будут закрываться друг от друга и делить жителей на своих и чужих.

Губернаторы двух регионов договорились, что петербуржцы, находящиеся в Ленобласти, смогут получить лечение от коронавируса в областных стационарах, а жители 47 региона, которых находятся в Северной столице, смогут лечиться в городских больницах.

Градоначальник отметил, что власти принимают все коронавирусные ограничения по рекомендации Роспотребнадзора. По его словам, текущие ограничительные меры соответствуют эпидемиологической обстановке.

«Пока мы можем держать удар. Когда подойдем к критической точке, тогда придется вводить более жесткие ограничения», — заявил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге развернут до 12 тыс. коек для коронавирусных больных.