В Петербурге пресекли сбыт крупной партии кокаина

В Кировском районе Петербурга задержан мужчина, подготовивший к сбыту около 130 граммов наркотического средства «кокаин».

Как стало известно gazeta.spb.ru, 10 ноября на улице Новостроек в рамках расследования уголовного дела о незаконном сбыте наркотиков задержали 39-летнего местного жителя. У него изъяли смесь, содержащая наркотическое средство «кокаин» общей массой 125,51 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

Сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанного, а также устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на скамье подсудимых окажется эквадорец по фамилии Санчес, который проходит обвиняемым по делу о контрабанде кокаина в Россию от наркокартеля из Эквадора. Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, иностранца поймали петербургские полицейские с семикилограммовой партией кокаина.