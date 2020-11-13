В России зафиксирован новый рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 21 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пятницу, 13 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек.

Предыдущий рекорд был зарегистрирован 9 ноября, тогда было зафиксировано 21 798 случаев.

По числу зараженных коронавирусом за сутки лидирует Москва (5974), на втором месте находится Петербург (1756), на третьем — Московская область (760).

С начала пандемии в России выявлено 1 880 551 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия готова сотрудничать со всеми странами по вакцинам от коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.