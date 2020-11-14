В Выборге появится камеры пыток за 3 млн рублей

В Выборге появится камеры пыток за 3 млн рублей
В Выборге появится камера пыток. Фото: pixabay.com

Его организуют в старинном здании города.

В Выборге ищут подрядчика, который создаст выставочный комплекс «Рыцарский дом». Информация об этом появилась на сайте госзакупок накануне, 13 ноября.

Известно, что в выборгском государственном музее-заповеднике появится камеры пыток, на которую готовы потратить около трех миллионов рублей. Она будет похожа на те, что существовали в 13-15 веках. Также посетители музея смогут посетить обновленный католический храм в готическом стиле уже в ближайшие месяцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко прокомментировал бюджетный скандал в Выборгском районе. В свете последних событий Дрозденко выразил уверенность в том, что пришло время «апргрейда» власти.

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