Дрозденко прокомментировал бюджетный скандал в Выборгском районе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что произошло в Выборгском районе Ленобласти в рамках дела о многомиллионных хищениях из бюджета.

Глава Ленобласти рассказал в интервью Online47 и ЛенТВ24, что все началось с поступившей в администрацию Выборгского района информации от налоговых служб. В ней говорилось о существовании сомнительных платежей, которые необходимо проверить. Далее выяснилось, что имеют место перечисления средств строительным компаниям за работы по ремонту соцобъектов, которых по факту не было.

При этом цифра 700 млн была назвала именно экс-руководителем комитета финансов районной администрации Александром Болучевским, главным фигурантом уголовного дела.

«А дальше началась рутинная следственная работа, к которой, в том числе, подключились финансовые органы правительства Ленинградской области, контрольно-надзорные органы. Потому что и сумма названа запредельная. И, конечно, ситуация запредельная», — заявил Дрозденко.

Губернатора 47 региона сейчас интересуют всего три момента: «Какие именно суммы пропали или были переведены незаконно из бюджета Выборгского района, а речь, повторю, идёт о бюджете Выборгского района? Как это происходило, и кто за это ответственен? И есть ли шанс вернуть похищенные деньги?

В свете последних событий Дрозденко выразил уверенность в том, что пришло время «апргрейда» власти Выборгского района. Он надеется, что уже до конца ноября будет избран новый глава администрации Выборгского района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что просьба Орлова об отставке с поста главы администрации Выборгского района удовлетворена.