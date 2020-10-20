Просьба Орлова об отставке с поста главы администрации Выборгского района удовлетворена

Глава МО «Выборгский район» удовлетворил повторную просьбу задержанного по подозрению в мошенничестве.

Глава МО «Выборгский район» Дмитрий Никулин удовлетворил повторную просьбу Геннадий Орлова об отставке. Теперь на пост главы администрации района ищут нового человека в рамках конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Ожидается, что должность займут уже в течение месяца.

Напоминаем, что Геннадий Орлова обвиняют в крупном мошенничестве. Он может быть причастен к хищению бюджета на сумму свыше 700 миллионов рублей. По предварительным данным, глава администрации Выборгского района предоставлял ложные документы о проведении различных работ в Выборге. Средства, которые направлялись на ремонт дорог и соцобъектов, были потрачены на собственные нужды мошенников.

Сейчас Орлов по решению Приморского районного суда отправили под домашний арест до 12 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд принял решение отправить Геннадия Орлова под домашний арест.