Двухэтажный «Новогодний экспресс» свяжет Петербург и Ярославль 29 декабря

В новогодние праздники жители Северной столицы смогут добраться до Ярославля и обратно на специальном двухэтажном экспрессе. Поезд начнет свою работу 29 декабря.

Как сообщает пресс-служба РЖД, «Новогодний экспресс» между Петербургом и Ярославлем будет работать с конца декабря до 11 января следующего года.

Жители Северной столицы смогут отправиться в путешествие в 13:15. Прибытие в Ярославль намечено на 22:05. Обратное отправление запланировано на 14:25. Прибытие в Петербурге – в 23:02. Отметим, что двухэтажный поезд будет совершать рейсы ежедневно.

Кроме этого, маршрут предусматривает остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз, Рыбинск.

Приобрести билеты на поезд, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что из Петербурга в Великий Устюг запустят туристические поезда.