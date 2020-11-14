Из Петербурга в Великий Устюг запустят туристические поезда

РЖД запустит туристические поезда в Великий Устюг, Котлас, а также в другие города Русского Севера на время предстоящих новогодних и рождественских праздников.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Вологодской области.

Гендиректор компании «РЖД Тур» Олег Каверин отмечает, что в этом году из столицы России и Петербурга будут запущены экспериментальные круизные туры по кольцевому маршруту и остановками сразу в нескольких городах Русского Севера, включая Великий Устюг.

При необходимости оператор готов увеличить число составов. Также отмечается, требования по профилактике коронавирусной инфекции будут соблюдены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге пассажиров предупреждают о новом режиме работы железнодорожных касс и турникетных линеек. Они переходят на зимний режим работы. Так, не будет работать пункт продаж на станции Пупышево.