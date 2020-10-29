Билетные кассы РЖД в Петербурге переходят на зимний режим

В Петербурге пассажиров предупреждают о новом режиме работы железнодорожных касс и турникетных линеек. Они переходят на зимний режим работы.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Уточнятся, что новый режим работы вводится с 1 ноября. Так, не будет работать пункт продаж на станции Пупышево. На «Проспекте Славы» закроют кассовый модуль со стороны Белградской улицы, а на «Мшинской» закроют кассовый модуль на платформе.

Кроме того, на некоторых станциях и остановочных пунктах изменится режим работы билетных касс и турникетных линеек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов. График составлен до 27 марта следующего года. В рамках зимнего графика полетов из Северной столицы откроются регулярные рейсы по новым направления.