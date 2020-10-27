Аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов

Аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов
Пулково подготовили к зимнему сезону, в том числе, технически. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Петербургский аэропорт анонсировал зимнее расписание полетов, составленное до 27 марта следующего года.

В рамках зимнего графика полетов из Северной столицы откроются регулярные рейсы по двум новым направлением: Кемерово, Хабаровск, Мирный и Липецк. В общей сложности, запланировано более 70 направлений по всей стране. Кроме того, на период новогодних праздников предлагаются прямые рейсы до Великого Устюга — родины Деда Мороза.

Международная программа остается в прежнем режиме до отмены коронавирусных ограничений. Петербуржцам доступны рейсы в Турцию, Лондон, Женеву и Танзанию. Также в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» сообщают о завершении подготовки аэродромной техники к осенне-зимнему сезону. Всего в комплект спецтехники для зимнего содержания аэродрома входит 61 единица спецтехники и 19 единиц навесного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 октября в Пулково впервые за долгое время задержался рейс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зимний сезон новости спб пулково расписание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов пообещал, что в Петербурге решат проблему долгостроев и обманутых ...
Беглов предложил Минздраву создать единую систему учета всех инфекционный ...
Дворы Дома Бенуа — рай для поклонников стрит-арта. Фоторепортаж ...
На Выборгском в ДТП пострадал мотоциклист
Чемпионат по профмастерству, интенсив для школьников, штрафы для ...
Милонов и Поклонская прокомментировали недопуск в ГД из-за отказа сдавать ...
Беглов: Петербург регулярно направляет предложения по корректировке ...
Врач опроверг миф о пользе витамина С при профилактике гриппа