В Пулково задерживают один рейс

В Пулково задерживается вылет в Челябинск. Фото: Baltphoto

В Пулково задерживается вылет в Челябинск. Фото: Baltphoto

Во вторник, 27 октября, в петербургском аэропорту Пулково задерживают один рейс. Отменять полеты пока не планируют.

Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы. Уточняется, что задерживается рейс из Челябинска, который должен был вылететь после полуночи.

Других изменений в расписании аэропорта пока нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о регулярных рейсах из Пулково в Женеву. Улететь таким рейсом можно с 24 октября. К выполнению рейсов в рамках регулярного расписания приступила авиакомпания «Россия».

Полеты выполняют на Airbus A320, которые могут вместить 168 пассажиров. Летать в Женеву они начали по субботам.

К слову, рейс до Женевы – первый для компании регулярный рейс в страну Шенгенского соглашения после того, как авиасообщение было ограничено из-за пандемии коронавируса.