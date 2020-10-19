Регулярные рейсы из Пулково в Женеву будут выполнять на Airbus A320

Из Пулково можно будет улететь в Женеву. Фото: Пресс-служба ВВСС

Из Пулково можно будет улететь в Женеву. Фото: Пресс-служба ВВСС

С 24 октября из петербургского аэропорта Пулково можно будет улететь в Женеву. К выполнению рейсов в рамках регулярного расписания приступит авиакомпания «Россия».

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает оператор Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Уточняется, что рейс до Женевы станет первым регулярным рейсом авиакомпании в страну Шенгенской зоны с момента введения ограничений авиасообщения, связанных с коронавирусом.

Уточняется, что рейсы будут выполнять на воздушных судах Airbus A320, которые могут вместить 168 пассажиров. Летать в Женеву будут по субботам.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что для поиска зараженных COVID-19 в Пулково могут привлечь специально обученных собак. Отмечалось, что животные уже проходят необходимую подготовку.