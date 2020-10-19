Для поиска зараженных COVID-19 в Пулково могут привлечь специально обученных собак

К этой работе привлекут собак выведенной в России служебной породы шалайка — смесь шакала и лайки. Животные уже проходят необходимую подготовку.

В аэропорту Северной столицы появятся мохнатые «сотрудники», которые помогут специалистам вычислять больных коронавирусной инфекцией по запаху. Сейчас собак дрессируют, используя настоящие образцы со следами нового коронавируса, передает телеканал «Санкт-Петербург». Подопечным кинологов, однако, ничего не угрожает, так как COVID-19 не передает от человека собакам.

Животных учат безошибочно определять зараженного пассажира, но окончательное решение о допуске на борт принимается все же людьми. Стоит отметить, что подобная практика широко используется во многих странах и успешно себя зарекомендовала: служебные собаки выявляют больных COVID-19 с точностью до 90%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что определить коронавирус с точностью до 100% также помогут глюкометры.