Глюкометры помогут определить коронавирус с точностью до 100%

Чтобы пройти такой тест, пациенту надо будет сдать пробу слюны с ватной палочки. Фото: pixabay.com

Чтобы пройти такой тест, пациенту надо будет сдать пробу слюны с ватной палочки. Фото: pixabay.com

Ученые Калифорнийского университета предложили использовать для диагностики коронавирусной инфекции нового типа обычные глюкометры.

По данным специалистов, такой тест обладает стопроцентной точностью, и его можно использовать в домашних условиях. Они отметили, что при клинических испытаниях устройство выявляло новую болезнь в слюне пациентов в течение часа. Кроме того, он так же точно отличал инфицированные образцы от других антигенов.

Как сообщили «Известия», сама процедура представляет собой обычное взятие слюны с помощью ватной палочки, заявила ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина.

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