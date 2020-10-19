Российские власти не планируют введение жестких карантинных ограничений в школах

В России массового перевода школ на дистанционный режим работы пока не планируется, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Такое заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, образовательный процесс сохраняется на всей территории страны. При этом регионы принимают меры в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Как сообщил ТАСС, Кравцов привел данные, согласно которым на карантин в связи с Covid-19 были закрыты лишь 0,31% от всех школ страны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свыше 40 тыс. родителей в Петербурге проголосовали за досрочные каникулы у школьников.