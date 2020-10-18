Свыше 40 тыс. родителей в Петербурге проголосовали за досрочные каникулы у школьников

Большинство родителей Петербурга считают, что детей стоит отправить на досрочные каникулы. За данный вариант в опросе вице-губернатора города Ирины Потехиной во Вконтакте проголосовало на данный момент более 40 тыс. человек.

Кроме этого, родители не против отправить детей в школы на цикличное обучение. Этот вариант предусматривает 3 недели очного обучения и 1 неделю дистанционки для того, чтобы прервать цепочку заражения коронавирусом. За это проголосовало более 28%.

Что касается педагогов, то большинство также выбирает досрочные каникулы – более 9 тыс. человек. На втором месте цикличное образование – свыше 3 тыс. голосов.

Самым непопулярным вариантом на данный момент у петербуржских родителей и учителей является домашнее обучение с консультационным педагогическим сопровождением. За него проголосовал 1,7% учителей, а также 3,89% родителей.

Напомним, что опрос на странице Ирины Потехиной во Вконтакте появился 15 октября с целью, чтобы родители и педагоги могли сами выбрать вариант продолжения обучения детей в школах. Всего на данный момент проголосовало свыше 115 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какие ограничительные меры для школ подготовили в министерстве просвещения.