Минпросвещения: учителей без прививки от коронавируса не будут отстранять от работы с детьми

Минпросвещения: учителей без прививки от коронавируса не будут отстранять от работы с детьми
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Фото: edu.gov.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, как будет строится учебный процесс дальше в период пандемии коронавируса. Перевод на дистанционку российских школ пока не планируется. За исключением редких случаев.

Как сообщил Сергей Кравцов в интервью ТАСС, на данный момент в России закрыто на карантин более 100-110 школ, что составляет 0,31% от всех школ страны. При этом меры ограничений в связи с Covid-19 разнятся во всех регионах.

«Решения о точечных мерах по закрытию школ, переводе тех или иных классов на удаленку или введению каникул должны приниматься исключительно исходя из эпидемиологической ситуации», – заявил Сергей Кравцов.

Также министр просвещения отметил, что вакцинация учителей является добровольной. В случае наступления планового прививания препарата, учитель сможет согласится или отказаться от вакцины.

Кроме этого, Сергей Кравцов не исключил, что на время пандемии школьных учителей могут заменить студентами педагогических вузов. Такие решения будут принимать сами учебные учреждения. При этом студенту придется пройти специальный отбор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученики школы в Сестрорецке отправились на дистанционку.

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