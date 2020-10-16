В Петербурге родители и учителя сами проголосуют за формат ограничений в школах

В Санкт-Петербурге на странице во Вконтакте вице-губернатора города Ирины Потехиной появилось голосование по выбору варианта ограничений в школах из-за пандемии коронавирусной инфекции. За 8 часов с момента старта проголосовало почти 70 тыс. человек. Варианты подготовлены специально для учителей школ и родителей.

Отметим, что большинство родителей сделали выбор в пользу ухода детей на каникулы, за этот вариант отдали 24 тыс. голосов, что составило 34% от общего числа. Второе место занимает вариант с цикличным обучением, когда дети будут учится 3 недели в школах, а на одну неделю отправляться на дистанционку, – 27% голосов. Замыкает тройку позиция с переводом на дистанционное обучение всех школьников, за исключением начальных классов. Около 10% голосов.

Педагоги также выбрали большинством отправление детей на каникулы, – около 7 тыс. голосов. При этом 4,4 тыс. учителей считают, что стоит выбрать цикличное обучение, а 2,5 тыс. выступают за удаленку всех учеников, кроме младших классов.

На странице Ирины Потехиной также указано, что на данный момент в Петербурге на удаленке находится 113 классов в 55 школах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, какие продукты родители запрещают есть детям в школах.