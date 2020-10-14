Стало известно, какие продукты родители запрещают есть детям в школах Петербурга

Родители ставить ограничения на определенные продукты в школьной столовой. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

Родители ставить ограничения на определенные продукты в школьной столовой. Фото: Baltphoto/Яна Волчкова

У петербургских родителей появилась возможность ставить ограничения на определенные продукты в столовой онлайн.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, 80% школ Петербурга обзавелись специальной информационной системой, в которой родители могут указать, что нельзя есть их детям. Сервис доступен на портале «Петербургское образование», если школа подключена к системе оплаты продуктов по электронной карте.

В список запрещенных продуктов взрослые могут включить потенциально вредные продукты и продукты, вызывающие аллергию.

Начальник отдела общего образования Комитета по образованию Петербурга Анна Грубская рассказала, что отрицательных отзывов на программу пока не поступало.

Чаще всего родители включают в стоп-лист хлебобулочные и молочные изделия. При этом сладости запрещают довольно реже, наоборот, даже самостоятельно дают их детям в школу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подвели итоги «горячей линии» по вопросам питания в школах.