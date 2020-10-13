В Петербурге подвели итоги «горячей линии» по вопросом питания в школах

В Северной столице с 14 сентября по 5 октября было проведено тематическое консультирование граждан по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. За период работы «горячей линии» дано 173 консультации, а также за помощью обратилось 154 человека. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Больше всего петербуржцы интересовались о том, как обеспечить возможность выбора родителями категории бесплатного питания – завтрак или обед. А также спрашивали о требованиях к температурному режиму горячих блюд при выдаче.

Также частыми вопросами были обращения о соблюдении мер профилактики коронавирусной инфекции сотрудниками пищеблоков.

По всем вопросам даны разъяснения консультативного характера. Жалоб на неудовлетворительное качество питания в общеобразовательных организациях, которые могли явиться основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий, не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге за 2020 год выявлено 512 случаев заболевания коклюшем.