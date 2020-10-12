В 2020 году в Петербурге выявлено 512 случаев заболевания коклюшем

В Северной столице за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 512 заболеваний коклюшем. В 2019 году случаев заражения – 1 201. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Напомним, что коклюш – это инфекционное заболевание дыхательных путей. Несмотря на широкое использование вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем очень высок и в мире, и в России. Коклюш характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Для того защиты от инфекции проводятся прививки с трехмесячного возраста трехкратным введением препарата с интервалом 1,5 мес. В 18 мес. проводится однократная ревакцинация.

Дети, не прошедшие вакцинацию, согласно статистике, болеют намного чаще и тяжелее привитых. Прививка уменьшает риск заражения коклюшем до минимума, и даже если ребенок все-таки заболел, то протекать болезнь будет значительно легче, без осложнений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки не было ни одной смерти от коронавируса.