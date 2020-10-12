За сутки в Петербурге не было ни одной смерти от COVID-19

В Петербурге ежедневно увеличивается общее число жертв новой коронавирусной инфекции, однако минувший день стал исключением — в городе не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19.

Об этом стало известно в понедельник, 12 октября. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, общее число зараженных коронавирусом в Петербурге на сегодняшний день составляет 3 241 человек.

Помимо этого сообщается, что за последние сутки диагноз COVID-19 сняли 269 людям, которые переболели коронавирусной инфекцией и дважды сдали отрицательные тесты. Всего за время пандемии коронавирус победили 31 тыс. 631 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 530 новых случаев COVID-19: Петербург на втором месте по приросту заболевших.