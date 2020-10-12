Более 530 новых случаев COVID-19: Петербург на втором месте по приросту заболевших

Общее число случаев заражения коронавирусом в Петербурге с каждым днем лишь увеличивается. Оперштаб опубликовал обновленную статистику по коронавирусу.

Согласно данным на утро понедельника, 12 октября, за минувшие сутки в городе на Неве нашли 538 новых заболевших коронавирусом. Всего за время пандемии коронавирус подтвердили у 48 тыс. 129 человек.

Как стало известно, Северная столица остается в лидерах в рейтинге по заболеваемости COVID-19 среди российских регионов. Первое место по прежнему у Москвы, где 4395 человек сдали положительные тесты. На втором месте Петербург, а тройку замыкает Подмосковье с 440 новыми случаями. В Ленобласти болезнь выявили у 99 местных жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней.