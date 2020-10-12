Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней

Россия выйдет на плато по COVID-19 примерно в течение следующих 20 дней, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает РИА Новости, Пшеничная отметила рост дисциплины и сознательности у жителей страны. Определенная часть работников ушли на удаленку, а школьников отпустили на длительные каникулы. По словам специалиста, указанные меры должны замедлить темпы прироста заболеваемости COVID-19, однако результаты будут заметны не сразу, поскольку коронавирус обладает длительным инкубационным периодов.

Пшеничная считает, что для выхода страны на плато по коронавирусу должно пройти как минимум полтора инкубационных периода.

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