Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще около 20 дней
Ограничительные меры должны замедлить темпы прироста заболеваемости COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Россия выйдет на плато по COVID-19 примерно в течение следующих 20 дней, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Как сообщает РИА Новости, Пшеничная отметила рост дисциплины и сознательности у жителей страны. Определенная часть работников ушли на удаленку, а школьников отпустили на длительные каникулы. По словам специалиста, указанные меры должны замедлить темпы прироста заболеваемости COVID-19, однако результаты будут заметны не сразу, поскольку коронавирус обладает длительным инкубационным периодов.

Пшеничная считает, что для выхода страны на плато по коронавирусу должно пройти как минимум полтора инкубационных периода.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда закончится пандемия в России.

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