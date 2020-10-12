Главный пульмонолог Минздрава рассказал, когда закончится пандемия в России

Пандемия коронавируса будет длиться еще как минимум год. Фото: pixabay.com

Пандемия коронавируса будет длиться еще как минимум год. Фото: pixabay.com

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что коронавирусная пандемия завершится не ранее, чем через год.

В беседе с изданием «Московский комсомолец» специалист признал, что дать точные сроки окончания пандемии коронавируса в стране довольно сложно. По его словам, россиянам придется существовать в этих «необычных условия» еще как минимум год.

При этом он заметил, что российские специалисты значительно продвинулись в лечении заболевания, изменив подходы ко многим видам терапии.

Авдеев также отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшилась, большинство российских больниц заполнены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Билл Гейтс назвал главное условия для нормализации жизни человечества. По его словам, прекращение распространения коронавирусной инфекции зависит только от массовой вакцинации.