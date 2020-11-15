Польша обвинила Россию в своей плохой репутации

Польша обвинила Россию в своей плохой репутации
Отношения Польши и России давно стали прохладными. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин заявил, что Россия создает негативную репутацию Польши.

По словам Жарина, к информационным атакам на Польшу также причастны Китай и Германия — министр уверен, что они всегда пытались дискредитировать страну в глазах Запада, передает его слова «Польское радио» в воскресенье, 15 ноября. Между тем, Москва представляет собой наибольшую угрозу, считает Жарин.

Российская Федерация манипулирует образом Польши, НАТО и Запада, в том числе, для того, чтобы продемонстрировать, насколько проблемным участником Европейского союза является эта страна. Каким образом Россия это делает, Жарин не уточнил, упомянув лишь о «провокациях», «дипломатических выпадах», а также о деятельности в финансово-энергетическом секторе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» планирует повысить цены на поставки газа для Польши.

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