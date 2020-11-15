Меладзе прокомментировал свой призыв к артистам отказываться от съемок в новогодних шоу

Певец Валерий Меладзе объяснил, что его неправильно поняли: он не призывал коллег по цеху бойкотировать съемки в новогодних «огоньках», а лишь обрисовал ситуацию, в которой ночь с 31 декабря на 1 января не сопровождается праздничными шоу.

Артист считает, что такое положение вещей расстроило бы зрителей, но вместе с тем могло бы привлечь внимание к глубокому кризису, в котором оказалась сфера шоу-бизнеса из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил сам Меладзе в интервью «Московскому комсомольцу».

Музыкант отметил, что ему уже поступили приглашения на участие в съемках новогодних программ, однако он еще не определился, готов ли присоединиться. Меладзе также рассказал, что из-за сорванных выступлений остался без 90% годового заработка. Напомним, что в связи с ухудшением ситуации по COVID-19 в Москве до 15 января запрещены любые массовые мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagarm возмущенный пост, в котором высказал недовольство ограничительными мерами и предложил наравне с массовыми мероприятиями запретить павильонные съемки новогодних шоу.