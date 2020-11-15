Конфликт соседей из-за шумной машины на Коммунаров закончился стрельбой

В Красносельском районе Петербурга произошла стрельба. Мужчина начал стрелять из травматического пистолета из-за шумной машины.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около пяти утра 14 ноября в полицию обратился 32-летний мужчина и сообщил, что у него произошел конфликт с соседом. Они живут в одном доме по улице Коммунаров.

По его словам, его сосед выстрели несколько раз в воздух. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал. Однако стрелявшего отвезли в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Оружие изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Ленинском проспекте в столице в понедельник, 15 июня, произошла перестрелка, в результате которой пострадали трое человек: двое сотрудников правоохранительных органов и сам стрелок.