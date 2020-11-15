Жителей Ленобласти предупредили о заморозках

В Ленобласти ночью ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до минус четырех градусов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 16 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-восточный и южный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, а днем его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду.

В ночной время суток столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а днем воздух прогреется до плюс четырех градусов. Ночью и утром на дорогах местами будет гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Ветер задержится в 47 регионе на несколько дней: синоптики обещают, что он сохранится еще как минимум до понедельника. Скорость ветра будет такой же, а ночью и утром в области подморозит, из-за чего на дорогах ожидается гололедица.