В Сети распространяют слухи об изменах мужа Заворотнюк: она может этого не выдержать

Психолог заявила, что актрисе лучше не знать о публикациях в СМИ.
Психолог рассказала, что слухи об изменах Петра Чернышева могут негативно сказаться на здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет Собеседник.ru.
Она отметила, что нет никаких подтверждений неверности Чернышева, но в «светской тусовке» уверяют, что он нашел себе любовницу на стороне, когда Заворотнюк заболела. Психолог убеждена, что его можно понять и простить. Петру она посоветовала побольше заниматься сексом с женой – это может хорошо повлиять на ее самочувствие.
«Хороший интим омолаживает, улучшает кровоток в тканях и обменные процессы, оздоравливает, активирует гормональную сферу и даёт прилив эндорфинов – гормонов удовольствия»,
— подытожила специалист.
Она также добавила, что плохие новости могут вывести Заворотнюк из себя.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову.