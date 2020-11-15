В Сети распространяют слухи об изменах мужа Заворотнюк: она может этого не выдержать

Психолог заявила, что актрисе лучше не знать о публикациях в СМИ.

Психолог рассказала, что слухи об изменах Петра Чернышева могут негативно сказаться на здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет Собеседник.ru.

Она отметила, что нет никаких подтверждений неверности Чернышева, но в «светской тусовке» уверяют, что он нашел себе любовницу на стороне, когда Заворотнюк заболела. Психолог убеждена, что его можно понять и простить. Петру она посоветовала побольше заниматься сексом с женой – это может хорошо повлиять на ее самочувствие.

«Хороший интим омолаживает, улучшает кровоток в тканях и обменные процессы, оздоравливает, активирует гормональную сферу и даёт прилив эндорфинов – гормонов удовольствия»,

— подытожила специалист.

Она также добавила, что плохие новости могут вывести Заворотнюк из себя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову.