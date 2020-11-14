Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову

Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову
Анастасия Заворотнюк. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк в ближайшее время может прийти на программу к известному телеведущему Андрею Малахову.

Как пишет издание «Собеседник», актриса звонила Малахову и рассказала о своем самочувствии. Съемки могут пройти в пустом помещении или дома Анастасии.

При этом врачи выступают против такого решения и называют его поспешным.

Недавно сообщалось, что актриса стала выходить на прогулки на территории загородного дома в поселке Крекшино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что телеведущий Андрей Малахов признался, что недавно разговаривал с актрисой Анастасией Заворотнюк. Он в эфире передачи «Привет, Андрей» рассказал певцу Николаю Баскову, как сильно артистка хотела позвонить в студию и поздравить друга с днем рождения.

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Анастасия Заворотнюк может прийти на программу к Малахову
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